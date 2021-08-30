Голикова: единовременную выплату в 10 тысяч рублей перечислят пенсионерам 2 сентября

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей пенсионерам, которые получают пенсию на карту, будет перечислена в четверг, 2 сентября.

— Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей позволит поддержать доход более 43 млн наших граждан, помощь получат все получатели пенсий — как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца. Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг, — цитирует ее ТАСС.

12,7 млн человек, которые получают пенсии на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат одновременно с пенсией.

Председатель кабмина Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам, о которых ранее объявил президент РФ Владимир Путин.

Недавно Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам десяти тысяч рублей. Документ опубликован на сайте Кремля.

Алексей Нечаев