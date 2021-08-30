На единовременные выплаты пенсионерам правительство выделит 454 млрд рублей

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Председатель кабмина Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам, о которых ранее объявил президент РФ Владимир Путин.

— Важно, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее. Без лишних бюрократических формальностей, — цитирует Мишустина пресс-служба правительства РФ.

Также готовится к подписанию распоряжение о выделении более 21,1 млрд рублей на выплаты военным пенсионерам. Для получения 10 тыс. рублей гражданам не нужно подавать никаких заявлений и документов.

Ранее сообщалось, что на эту меру поддержки понадобится около 500 миллиардов рублей из бюджета, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам десяти тысяч рублей. Документ опубликован на сайте Кремля.

Алексей Нечаев