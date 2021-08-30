Главное о коронавирусе на 30 августа: ковид убил 4,5 млн человек, вирус мутирует раз в неделю

Фото: Максим Платонов

Прирост в Татарстане один из самых маленьких в РФ

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19. Всего на 30 августа в республике зарегистрировано 25 417 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 22 250 человек, в том числе двое за минувшие сутки. Умерли за весь период 676 человек.

Суточный темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составил 0,2%. Это один из наименьших показателей среди регионов России. Минимальный темп прироста за сутки зарегистрировали в Москве — 0,09%. В Республике Алтай и в Бурятии он составил 0,17%.



На торжественных мероприятиях, посвященных Дню республики, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, в случае необходимости — не пренебрегать масочным режимом.

Фото: Илья Репин

Почему заболеваемость низкая, а смертность — высокая



За последние сутки в России выявили 18 325 новых случаев коронавируса, выздоровели 14 180 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 901 152 человек, а выздоровевших — до 6 162 430 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 792 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 182 429 человек.



За последние сутки в России проведено более 386 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 251 649 человек.



Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что энцефалопатия, менингит, диарея, сыпь, тромбозы могут быть симптомами коронавируса у человека. А еще эти симптомы могут быть обусловлены сопутствующими патологиями или стать побочным действием препаратов для лечения ковида.



Пшеничная рассказала, что у младенца, мать которого перенесла COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза. Она отметила, что появляются все новые свидетельства негативного влияния SARS-CoV-2 на развитие плода. Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности.

Фото: president.kg

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что перед вакцинацией очень важно временно отказаться от сладкого, поскольку при повышенном уровне сахара в крови прививка переносится тяжелее. То же самое относится ко всем продуктам, содержащим большое количество углеводов, в том числе к фруктам. Следует избегать всего, что способно вызвать аллергию.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что увеличение смертности от коронавируса на фоне снижения заболеваемости связано с более поздним изменением показателей смертности. По словам Попович, сейчас умирают люди, которые заболели несколько недель назад, а эффект снижения заболеваемости будет заметен не раньше сентября.

У людей с хроническими заболеваниями может долгое время сохраняться повышенная температура тела после прививки, рассказал врач-терапевт из клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин. Еще врач перечислил, какие симптомы могут ощущаться после прививки. Если у человека хронические болезни суставов, у него, например, могут заболеть колени. Люди с хроническими легочными заболеваниями могут испытывать дискомфорт при дыхании, неприятные ощущения в грудной клетке и нехватку воздуха.

Фото: Максим Платонов

От COVID-19 в мире умерли 4,5 млн человек

В мире коронавирусом нового типа на 10:20 (мск) заразились 216 417 479 человек, 4 501 081 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (38 798 963). На второй строчке — Индия (32 737 939), на третьей — Бразилия (20 741 815), на четвертой — Франция (6 827 146), на пятой — Россия (6 785 465, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (637 539). За ними следуют Бразилия (579 308), Индия (438 210), Мексика (258 165), Перу (198 115) и Россия (178 457).



В исследовании группы британских ученых, опубликованном в журнале The Lancet Infectious Diseases, сообщается, что люди с дельта-штаммом коронавируса вдвое чаще попадают с больницу, чем те, кто был заражен альфа-штаммом. Исследование проводилось в Англии в период с 29 марта по 23 мая этого года. Всего были изучены данные 43,3 тыс. пациентов. 74% госпитализаций пришлось на людей, которые не прошли вакцинацию, 24% — на тех, кто сделал только одну прививку, и 2% — на полностью вакцинированных.

Фото: Максим Платонов

Европейский Союз планирует запретить необязательные поездки из США из-за распространения коронавируса. Европейские чиновники рассматривали этот шаг на протяжении большей части последнего месяца, поскольку средний уровень заражений в США сейчас выше, чем в ЕС, сообщили СМИ.

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, Америка предоставила Украине к настоящему времени примерно 2,2 млн доз вакцин от нового коронавируса.

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой Госдепа Энтони Блинкеном выразил протест по поводу доклада американской разведки о происхождении коронавируса. Пекин призвал Вашингтон прекратить политизировать этот вопрос, так как такой подход — это «багаж, оставленный в наследство прошлой американской администрацией».

Инородные вещества, которые ранее были обнаружены в южной японской префектуре Окинава в вакцине от коронавируса производства американской компании Moderna, оказались фрагментами резиновых крышек от ампул. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав Японии. После проверки в образцах препарата из указанной партии не было зафиксировано никаких примесей, которые могли бы повлиять на его качество. Фрагменты резиновых крышек могли отколоться в результате неправильного прокалывания крышки шприцем. Делать это, согласно рекомендациям ведомства, необходимо под прямым углом. В Минздраве считают, что признавать партию бракованной не следует, и вакцинацию на Окинаве можно продолжить.

Фото: wikipedia.org

Ученые из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании установили, что вирус SARS-CoV-2 мутирует почти раз в неделю — значительно чаще, чем предполагалось (а предполагалось, что раз в 2 недели).

В воскресенье вечером на центральной площади Афин полиция применила слезоточивый газ и использовала водометный автомобиль против демонстрантов, выступающих против обязательной вакцинации. Задержаны 47 человек. У стен греческого парламента собрались, по оценкам правоохранительных органов, примерно 7 500 человек, которые пришли туда по призыву различных организаций и групп в социальных сетях. По решению греческого правительства, с 1 сентября тех работников больниц и аптек, кто не сделали прививку или не имеет справки о перенесенном ковиде, будут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Обязательная вакцинация распространяется и на частных врачей и фармацевтов. Те из них, кто не сделает прививку, должны будут выплатить штраф.

Маргарита Головатенко