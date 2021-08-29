В Татарстане зафиксирован один из наименьших темпов суточного прироста СOVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Суточный темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составил 0,2%. Это один из наименьших показателей среди регионов России.

Минимальный темп прироста за сутки зарегистрировали в Москве — 0,09%. В республике Алтай и в Бурятии он составил 0,17%, следует из данных федерального оперштаба



Напомним, в Татарстане за последние сутки подтвердились 50 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике COVID-19 заразились 25 368 человек.

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Татьяна Демина