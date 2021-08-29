Эксперт назвала атипичные симптомы при COVID-19

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что энцефалопатия, менингит, диарея, сыпь, последствия, связанные с тромбозами различной локализации, могут появиться у человека, заболевшего коронавирусом. Стоит отметить, что эти симптомы также могут быть обусловлены сопутствующими патологиями или препаратами для лечения ковида, сообщает ТАСС.

— Симптомы (прим. Ред. — встречаются) самые разнообразные. Сложно сказать, какие из них атипичные, так как нередко эти симптомы наслаиваются на сопутствующие заболевания, которые есть у пациентов, — сказала эксперт.

В России за минувшие сутки выявили 19 286 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 6 882 827 заболевших коронавирусом. Умерли за последние сутки 797 россиян. В общей сложности коронавирус стал причиной смерти 181 637 жителей России, следует из данных оперштаба.

Алексей Нечаев