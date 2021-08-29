Ученые: заражение дельта-штаммом коронавируса чаще приводит к госпитализации

Фото: Максим Платонов

В исследовании группы британских ученых, опубликованном в журнале The Lancet Infectious Diseases, сообщается, что люди с дельта-штаммом коронавируса вдвое чаще оказываются госпитализированными, чем те, кто был заражен альфа-штаммом.

Исследование проводилось в Англии в период с 29 марта по 23 мая этого года. Всего были изучены данные 43,3 тыс. пациентов. 74% госпитализаций пришлось на людей, которые не прошли вакцинацию, 24% — на тех, кто сделал только одну прививку, и 2% — на полностью вакцинированных.

В августе помощник министра здравоохранения страны Алексей Кузнецов сообщил, что рост смертности из-за коронавируса в России может быть связан с широким распространением дельта-штамма.

Алексей Нечаев