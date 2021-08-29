В Татарстане сотрудники МЧС проведут в школах месячник безопасности детей

В Татарстане сотрудники МЧС с 1 по 10 сентября проведут в школах месячник безопасности детей. На обучающих уроках и занятиях они расскажут несовершеннолетним о правилах пожарной безопасности и алгоритме поведения в случае возгорания.

В ГУ МЧС РФ по РТ напомнили, что вопросы пожарной безопасности для детей и подростков крайне важны. Заняться их изучением вместе с несовершеннолетними рекомендовано не только учителям в школах и воспитателям в детских садах, но и родителям.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным на 20 августа, с начала 2021 года в Татарстане на пожарах погибли уже 116 человек. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 19 августа в республике был зарегистрирован 4 361 пожар. Ситуация с пожарами и гибелью людей на них остается напряженной, заключил начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.



Татьяна Демина