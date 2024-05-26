Сегодня в Казани до 17 градусов тепла и небольшой дождь

Фото: Реальное время

Сегодня утром в Казани прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +13 °С до +15 °С. Днем возможен небольшой дождь с повышением температуры до 17°С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с, с порывами до 18 м/с. Максимальная температура воздуха днем — +15... +20 °С.

В прошедшие сутки в республике отмечалась малооблачная солнечная погода и до 29°С.