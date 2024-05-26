За минувшие сутки в Казани задержали 7 пьяных водителей

За прошедшие сутки в Татарстане произошло 133 дорожно-транспортных происшествия. Из них четыре ДТП были с пострадавшими.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали два случая наезда на велосипедистов: в одном случае велосипедист находился в неположенном месте, в другом — пересекал нерегулируемый пешеходный переход. Также произошло столкновение двух автомобилей с последующим наездом на стоящее транспортное средство. Причиной ДТП стала высокая скорость одного из участников и движение задним ходом.

Кроме того, во время дежурства инспекторы задержали семь водителей в состоянии алкогольного опьянения и три водителя без прав на управление транспортным средством. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено восемь граждан.

