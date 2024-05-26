В Арском районе Татарстана осудили местного жителя за организацию «резиновой квартиры»

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Арского района поддержала государственное обвинение в отношении 30-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России.

В ходе расследования было установлено, что в период с сентября 2023 года по март 2024 года подсудимый зарегистрировал в своем жилом доме в деревне Кошлауч Арского района трех иностранных граждан. Однако фактически иностранцы там не проживали.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил мужчину к штрафу в размере 10 тысяч рублей в пользу государства. В настоящее время приговор в силу не вступил.