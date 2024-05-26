МИД России заявил о приостановке контактов с «арктической пятеркой»
Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что контакты «арктической пятерки» (Россия, Дания, Канада, Норвегия, США), где обсуждались и проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, прерваны. Об этом пишет РИА "Новости".
— Раньше так называемая «арктическая пятерка» совместно обсуждала проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа. Таким образом снимались озабоченности и происходила взаимная информированность о готовящихся шагах, — рассказал Мусихин.
По его словам, теперь этот механизм отсутствует — контакты по арктической тематике прерваны. При этом представитель МИД подчеркнул, что это произошло не по инициативе России. Он также отметил, что фактически США и другие западные представители «арктической пятерки» добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы.Общество