Доля малых и средних предприятий, занимающихся экспортом, выросла в полтора раза

За последний год доля малых и средних российских предприятий, занимающихся экспортом, увеличилась в полтора раза и достигла 14%. Об этом пишут «Известия».

— В целом вовлеченность МСП во внешнеторговые операции вернулась к докризисным уровням конца 2020 года. Это может свидетельствовать об адаптации предпринимателей к санкционным ограничениям и о том, что компании успешно налаживают каналы поставок, — говорится в исследовании.

Среди тех, кто занимается экспортом, вдвое увеличилась доля компаний, поставляющих свою продукцию в Китай и Белоруссию — сейчас их доля составляет 21% и 53% соответственно. Также в полтора раза вырос процент тех, кто поставляет товары в Казахстан — до 57%.

Кроме того, в 1,3 раза увеличился процент МСП, занимающихся импортом — до 25%. В Российском экспортном центре отметили, что малые и средние предприятия представляют на внешних рынках продукты питания, ручную бижутерию, промышленное оборудование, образовательные и бизнес-услуги, IT-решения.

Исследование показало, что основные товары, которые МСП поставляют в Китай, — это мед, шоколад, кондитерские изделия, молоко, пиломатериалы, сельхозпродукция, продукты питания, косметика и БАДы. В Турцию, Индию, Китай и Бразилию компании поставляют металлы и удобрения. Также за рубежом востребованы IT-продукты, сделанные в России, услуги по разработке сложного программного обеспечения и офисный софт.