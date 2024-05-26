День в истории 26 мая: Екатерина II в Казани, Каравон и праздник химиков
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 26 мая 2024 года
Сегодня в Татарстане пройдет русский народный праздник Каравон, а по всей России отмечают День химика и День российского предпринимательства. Четыре года назад в США начались массовые антирасистские протесты как реакция на убийство афроамериканца Джорджа Флойда, 29 лет назад состоялось символическое снятие пограничных столбов между Россией и Белоруссией, 84 года назад родился один из главных татарских комических артистов Рашит Шамкай, 257 лет назад в Казань прибыла Екатерина II. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в обзоре «Реального времени».
Повестка
- В селе Никольское Лаишевского района Татарстана пройдет русский народный праздник Каравон. На нем ожидают раиса республики Рустама Минниханова.
Кто родился: Людмила Петрушевская и Рашит Шамкай
- 1623 — английский статистик и экономист, один из основоположников политэкономии Уильям Петти (скончался 16 декабря 1687 года).
- 1835 — русский офицер, младший сын великого поэта Александра Пушкина Григорий Пушкин (скончался 28 августа 1905 года). Он стал первым хранителем и фактически создателем музея–усадьбы отца в Святогорье.
- 1907 — американский актер, которого называли «королем вестерна», Джон Уэйн (скончался 11 июня 1979 года).
- 1938 — советская и российская писательница, поэтесса Людмила Петрушевская. Вершиной ее творчества часто называют повесть «Время ночь». Пишет сказки как для взрослых, так и для детей: «Жил-был будильник», «Ну, мама, ну!», «Сказки, рассказанные детям», «Маленькая волшебница», «Кукольный роман».
- 1940 — татарский артист Рашит Шамкай (скончался 28 августа 2021 года). В 1966-м закончил Казанское театральное училище, сначала работал в мензелинском театре, но в 1968 году перешел в Камаловский, в котором играл до 2000-го. Шамкай для зрителя — один из главных татарских комических артистов, включая эстрадные номера и кинороли.
- 1951 — первая американская женщина-космонавт Салли Райд (скончалась 23 июля 2012 года). Впервые в космический полет Райд отправилась в 1983 году в составе экспедиции «Челленджер STS-7». Она стала третьей в истории женщиной, побывавшей за пределами земной атмосферы. До нее в космос летали советские космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая.
- 1969 — российская эстрадная певица Анжелика Варум. Исполняла такие песни, как «Ля-ля-фа», «Городок», «Good bye, мой мальчик», «Художник, что рисует дождь», «Все в твоих руках».
Кто скончался: Барклай-де-Толли и Борис Кустодиев
- 1818 — российский полководец, герой Отечественной войны 1812 Михаил Барклай-де-Толли (родился 27 декабря 1761 года). Особенно отличился в Бородинском сражении.
- 1888 — итальянский химик Асканио Собреро (родился 12 октября 1812 года). Первым получил органическое соединение нитроглицерин, которое используется в фармокологии и взрывотехнике.
- 1905 — российский предприниматель и меценат Савва Морозов (родился 15 февраля 1862 года). Он принадлежал к одной из самых знаменитых фамилий в истории предпринимательства. Основатель династии, дед Саввы Тимофеевича, был крепостным и за огромные по тем временам деньги выкупил «вольную». Савва изучал химию в Кембриджском университете, знакомился с организацией текстильного дела на английских фабриках, был директором-распорядителем Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и К°».
- 1927 — русский художник-портретист Борис Кустодиев (родился 7 марта 1878 года). Он запечатлел на своих ярких и жизнерадостных полотнах сцены русских будней и праздников. Среди наиболее известных его картин — «Гулянье на Волге», «Масленица», «Купчиха за чаем», «Портрет Шаляпина», «Большевик».
- 1998 — советский и российский киносценарист Эмиль Брагинский (родился 19 ноября 1921 года). Работал в творческом содружестве с Эльдаром Рязановым. Вместе они написали сценарии таких известных кинокомедий, как «Берегись автомобиля», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Вокзал для двоих».
- 1999 — американский химик Уолдо Семон (родился 10 сентября 1898 года). Он известен как разработчик методики получения поливинилхлорида (ПВХ), одного из наиболее распространенных видов пластика.
- 2008 — американский кинорежиссер Сидни Поллак (родился 1 июля 1934 года). С ним работали Берт Ланкастер, Аль Пачино, Харрисон Форд, Роберт Митчум, Том Круз, Николь Кидман, Джордж Клуни. В числе работ Поллака такие фильмы, как «Иеремия Джонсон», «Встреча двух сердец», «Три дня Кондора» и «Без злого умысла».
- 2020 — бывший министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин (родился 23 мая 1952 года). Он скончался от COVID-19. Лопухин руководил энергетической отраслью пять месяцев — с ноября 1991 по июнь 1992 года.
Праздники: дни российского предпринимательства и снежного барса на Алтае
- День химика. Праздник ведет свою историю с советских времен. Он был учрежден в СССР в 1980 году. После распада Союза традиция отмечать его в последнее воскресенье мая сохранилась не только в России, но и в ряде других стран постсоветского пространства.
- День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был учрежден с целью привлечения внимания общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса. Кстати, предпринимательская деятельность впервые приобрела законный статус еще во время существования СССР — в 1986 году был принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности».
- День снежного барса на Алтае. Праздник зародился в 2010 году: Алтай принял экологическую эстафету от жителей Дальнего Востока, уже несколько лет отмечающих День тигра. Цель праздника — стремление защитников природы привлечь внимание жителей Алтая и других уголков планеты к проблемам сокращения популяции снежного барса, или, как его еще называют, ирбиса, или снежного леопарда. В Татарстане, где снежный барс является государственным символом — изображен на гербе республики, вопросу сохранения популяции этих животных также уделяют большое внимание.
События в истории: Екатерина II и Павел I в Казани, строительство первого завода «Фольксваген»
- 1767 — в Казань на галере «Тверь» прибыла Екатерина II. Желая познакомиться с восточными областями своего государства, императрица отправилась в путешествие по Волге. Для нее построили 10 судов, в том числе четыре галеры, одна из которых под названием «Тверь» предназначалась для самой царицы и ее ближайшей свиты. В Казань царская эскадра прибыла вечером 26 мая. Весенний разлив еще не совсем спал, и корабли вошли в Казанку, бросив якоря напротив Тайницких ворот Кремля. Императрица гостила в Казани целую неделю, а 1 июня покинула город. После путешествия Екатерины II четыре галеры были сданы на хранение Казанскому адмиралтейству. Остальные суда отправили в другие волжские города.
- 1798 — в Казни гостил император Павел I. Он рассматривал на Арском поле «место для экзерции полков. Пополудни был дан бал в городе».
- 1829 — русские моряки одержали победу в сражении у Босфора, несмотря на десятикратное превосходство неприятеля в артиллерии. В ознаменование этого подвига в Севастополе на морском бульваре был установлен памятник. Знаменитый художник Айвазовский написал несколько картин, посвященных этому бою.
- 1896 — российский император Николай II учредил наградную серебряную медаль «В память коронации Императора Николая II». Ее полагалось носить на Андреевской ленте. Медалью награждали всех состоявших на действительной службе классных, неклассных и нижних чинов, находившихся во время коронации в Москве; всех сословных и других представителей, бывших в Москве на торжествах коронации императора; всех лиц, принимавших участие в работах по приготовлению и устройству торжеств коронации; а также медальеров, мастеровых и рабочих Санкт-Петербургского монетного двора, изготавливавших медали. Причем данной медалью награждали также и женщин (что было редкостью для царской России), которые могли быть причислены к приведенным категориям награждаемых. За 2 года было отчеканено и вручено более 151 тысячи экземпляров награды. Медаль была диаметром 27 миллиметров и изготавливалась из серебра.
- 1913 — совершил первый полет первый в мире многомоторный самолет «Русский витязь». Самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все, построенные до сих пор, положил начало новому направлению в авиации — тяжелому самолетостроению. «Русский витязь» стал родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов в мире.
- 1925 — Сочи получил статус города-курорта, имеющего общегосударственное значение. В 1933 году под руководством архитектора Н. Несиса была закончена разработка и принят к реализации первый генеральный план реконструкции курорта Сочи-Мацеста, охватывающий период до 25 лет. Город был объявлен ударной стройкой. Для руководства ею было создано специальное управление уполномоченного ЦИК СССР.
- 1938 — заложен фундамент первого завода «Фольксваген». История концерна началась в 1934 году, когда только что пришедший к власти в Германии Гитлер выдвинул требование — разработать для немецкого народа небольшой, надежный и дешевый автомобиль. Сегодня «Фольксваген» — один из крупнейших по объемам продаж в мире, имеет свои заводы в 15 странах и выпускает автомобили под известнейшими марками, среди которых — Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti, Lamborghini.
- 1947 — Президиум Верховного совета СССР издал Указ «Об отмене смертной казни». Указ отменил применение этой меры наказания в мирное время и предусматривал, что суд вместо нее будет наказывать преступника заключением на 25 лет в исправительно-трудовых лагерях. Объявленный в 1947 году отказ от смертной казни не стал продолжительным. Формально он действовал до принятия нового Уголовного кодекса РСФСР 1961 года. В кодекс смертная казнь была включена как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.
- 1948 — временное правительство Израиля издало «Указ о создании Армии обороны» — ЦАХАЛ. Сегодня она состоит из трех видов вооруженных сил: сухопутные, военно-воздушные и военно-морские. Начата реализация решения о создании четвертого вида вооруженных сил — кибернетических войск. Армию возглавляет Генеральный штаб.
- 1972 — в Мюнхене открыт стадион «Олимпиаштадион». Первым спортивным событием, собравшим здесь зрителей, стал товарищеский матч между сборными ФРГ и СССР. Тогда победу со счетом 4:1 одержала команда ФРГ. «Олимпиаштадион» является одной из главных достопримечательностей Мюнхена.
- 1995 — состоялось символическое снятие пограничных столбов между Россией и Белоруссией. Церемония прошла на пограничной территории Редьки — Красное. Убрали столб премьер-министр России Виктор Черномырдин и президент Беларуси Александр Лукашенко. В 1996 году главы государств подписали Договор о Сообществе России и Беларуси, а в 1997 году преобразовали его в Союз.
- 2016 — казанские археологи обнаружили в Биляре клад с золотом и серебром домонгольского периода. Он был обнаружен на пятый день раскопок во время вскрытия одного из строений.
- 2017 — Кукмор перестал быть поселком городского типа и официально стал городом.
- 2020 — президент России Владимир Путин вручил медаль ордена «Родительская слава» супружеской паре из Балтасинского района РТ Булату и Фирае Зиятдиновым. У них пятеро детей: четыре сына и одна дочь. В 2013 году семья была признана самой успешной в Приволжье.
- 2020 — в США начались массовые антирасистские протесты как реакция на убийство афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Протесты проходили в рамках антирасистского движения Black Lives Matter («Черные жизни важны») и в течение нескольких дней распространились по всей территории страны. По оценкам специалистов, в протестах в июне — августе 2020 года участвовало от 15 до 26 миллионов американцев, что делает протесты крупнейшими в истории США.
- 2021 — Путин подписал законы о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, запрете устанавливать громкоговорители и колонки на зданиях, а также денонсации соглашения между правительством России и правительством Нидерландов об избежании двойного налогообложения.