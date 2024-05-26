Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Каравон

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлениями в связи с празднованием Каравона — русского народного праздника.

В своем обращении Минниханов отметил объединяющую силу Каравона. Этот праздник, по его словам, напоминает о важности русской культуры и традиций и собирает вместе всех, кто ценит их.

— Поздравляю всех с русским народным праздником Каравон! Сегодня по доброй традиции он пройдет в селе Никольское Лаишевского района, — подчеркнул раис республики.