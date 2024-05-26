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Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Каравон

09:40, 26.05.2024
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Каравон
Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлениями в связи с празднованием Каравона — русского народного праздника.

В своем обращении Минниханов отметил объединяющую силу Каравона. Этот праздник, по его словам, напоминает о важности русской культуры и традиций и собирает вместе всех, кто ценит их.

— Поздравляю всех с русским народным праздником Каравон! Сегодня по доброй традиции он пройдет в селе Никольское Лаишевского района, — подчеркнул раис республики.

Каравон проводится на общереспубликанском уровне с 2003 года и является Всероссийским фестивалем русского фольклора в Татарстане. Максим Платонов / realnoevremya.ru
Общество Татарстан

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