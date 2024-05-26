Оползень в Папуа — Новой Гвинее разрушил деревню и оставил более 4 тысяч человек без крова

Деревня на севере Папуа — Новой Гвинеи пострадала от мощного оползня. По данным агентства Reuters, которые оно получило от гуманитарной группы CARE Australia, число пострадавших превысило 4 тысячи человек.

Ситуация остается сложной: по сообщению главы миссии Международной организации по миграции в Папуа — Новой Гвинее Серхана Актопрака, существует риск, что оползень продолжит спускаться с горы и еще больше домов окажутся под угрозой.

Число пострадавших может быть больше, чем 4 тысячи. Провинция Энга служила убежищем для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за конфликтов в близлежащих районах.

По данным оперативных служб, от оползня пострадало более шести деревень. Местные власти оказывают всестороннюю помощь пострадавшим, а спасатели работают на месте бедствия.