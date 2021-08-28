В Татарстане до 200 тысяч рублей увеличили максимальный размер субсидии для самозанятых

Фото: Максим Платонов

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов дал поручение, согласно которому Минэкономики РТ увеличило объем финансирования программы по субсидированию самозанятых в два раза — со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что для получения субсидии самозанятый должен быть гражданином РФ, не быть индивидуальным предпринимателем и заплатить налог в бюджет РТ в размере не менее 3 тыс. рублей за весь период ведения деятельности, используя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Заявку необходимо подать до 31 августа. Обязательным условием является прохождение бесплатного онлайн-обучения. За 3 недели нужно будет пройти 12 онлайн-занятий .

Субсидию можно будет потратить на приобретение расходных материалов, необходимых для производства продукции или оказания услуг, оборудования и техники, на продвижение или на обучение, на создание, модернизацию, продвижение, техническую поддержку, доработку интернет-сайтов.

К августу этого года в России число плательщиков налога на профессиональный доход в возрасте до 18 лет составило почти 41 тыс. В прошлом году свыше 17,5 тыс. платили этот налог. Об этом сообщается в письме Федеральной налоговой службы (ФНС) в адрес АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Татарстан стал одним из лидеров по числу зарегистрированных несовершеннолетних самозанятых. Всего — 2,3 тыс. человек.



Алексей Нечаев