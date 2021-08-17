В Татарстане зарегистрировано свыше 2 тысяч несовершеннолетних самозанятых

Фото: Максим Платонов

К августу этого года в России число плательщиков налога на профессиональный доход в возрасте до 18 лет составило почти 41 тыс. В прошлом году свыше 17,5 тыс. платили этот налог. Об этом сообщается в письме Федеральной налоговой службы (ФНС) в адрес АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), пишут «Известия».

Татарстан стал одним из лидеров по числу зарегистрированных несовершеннолетних самозанятых. Всего — 2,3 тыс. человек. Больше всего самозанятых младше 18-ти в Москве — 7,9 тыс. человек. Далее идет Московская область — 2,7 тыс. человек. В Краснодарском крае зарегистрировано 1,8 тыс. человек.

Фото: realnoevremya.ru

В июле сообщалось, что с начала действия специального налогового режима суммарный доход самозанятых в Татарстане превысил 27,1 млрд рублей. За это же время они оплатили свыше 850,9 млн рублей налогов. Всего в Татарстане насчитывалось более 134,5 тысячи самозанятых.



Алексей Нечаев