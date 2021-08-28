Лидер Rammstein Тилль Линдеманн получил предписание о недопущении нарушения «ковидных» мер от полиции Твери

Фото: скриншот

Солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн получил предписание о недопущении нарушения «ковидных» ограничений. Это связано с предполагаемым концертом в Тверской области, где действует ограничение на массовые мероприятия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Правоохранительные органы пришли в гостиницу к музыканту ночью. В соцсетях распространились фотографии, на которых видно Линдеманна и полицейские.

В отношении продюсера дилера Rammstein Анара Рейбанда тем временем завели дело об административном правонарушении за нарушение миграционного режима (ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ). Как сообщает «Интерфакс», при въезде в России он заявил, что цель поездки — туризм, хотя фактически занимался организацией концертов.

Материалы дела Рейбанда направлены в городской суд Конаково. В случае, если его признают виновным, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение из России.

Напомним, Линдеманн выбран хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он выступит в центре Москвы в сентябре.

Этой весной Линдеманн записал на русском языке песню «Любимый город» к фильму о летчике-герое «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова. С идей музыкант выступил лично. Позже лидер Rammstein выпустил клип на свою русскоязычную песню, снятый в санкт-петербургском музее «Эрмитаж».



Татьяна Демина