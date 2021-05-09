Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню «Любимый город»
Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню «Любимый город» к фильму о летчике-герое «Девятаев», которую он исполнил на русском языке. Видео опубликовано на YouTube.
Локацией для съемок Линдеманн выбрал санкт-петербургский музей «Эрмитаж». В клипе он ходит по его залам и лестницам и поет песню. Музыку исполняет женский оркестр.
Видео набрало уже более 104 тыс. просмотров.
Это второй клип Линдеманна на «Любимый город». Первый был опубликован в апреле. В нем кадры с исполняющим песню артистом сменяются фрагментами, где он летает в небе на советском самолете. Этот клип набрал уже более 3,7 млн просмотров.
Песня «Любимый город» в исполнении Линдеманна стала саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Музыкант сам предложил исполнить эту композицию, рассказал режиссер. В Сети она появилась 22 апреля.
Сегодня с песней «Любимый город» на параде Победы в Казани выступил российский артист Павел Прилучный, который исполнил главную роль в фильме «Девятаев».
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