Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню «Любимый город»

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Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню «Любимый город» к фильму о летчике-герое «Девятаев», которую он исполнил на русском языке. Видео опубликовано на YouTube.

Локацией для съемок Линдеманн выбрал санкт-петербургский музей «Эрмитаж». В клипе он ходит по его залам и лестницам и поет песню. Музыку исполняет женский оркестр.

Видео набрало уже более 104 тыс. просмотров.



Это второй клип Линдеманна на «Любимый город». Первый был опубликован в апреле. В нем кадры с исполняющим песню артистом сменяются фрагментами, где он летает в небе на советском самолете. Этот клип набрал уже более 3,7 млн просмотров.

Песня «Любимый город» в исполнении Линдеманна стала саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Музыкант сам предложил исполнить эту композицию, рассказал режиссер. В Сети она появилась 22 апреля.

Сегодня с песней «Любимый город» на параде Победы в Казани выступил российский артист Павел Прилучный, который исполнил главную роль в фильме «Девятаев».



Татьяна Демина