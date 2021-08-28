В Татарстане смертность от коронавируса за год составила почти 3%

Фото: Максим Платонов (архив)

Летальность от коронавируса в Татарстане за год составила 2,7%, а среди лиц в возрасте от 65 лет — 8,1%. Об этом сообщили сегодня на республиканском совещании в Доме правительства РТ.

Число заболевших коронавирусом детей и подростков за год в Татарстане выросло на 15%, а среди пожилых татарстанцев в возрасте от 65 лет — в три раза. Среди безработных граждан в возрастной группе от 40 до 64 лет этот показатель увеличился в 1,5 раза.

Тем временем среди работающего населения и государственных и муниципальных служащих республики количество случаев заражения COVID-19 сократилось в 1,5 раза, сообщает телеканал ТНВ.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по последним данным, в Татарстане с начала пандемии от коронавируса умерли 676 человек. Всего в республике COVID-19 заболели 25 318 граждан, вылечились от него 22 245 пациентов.

Татьяна Демина