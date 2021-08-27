В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще четыре человека. Об этом сообщает Минздрав республики.
Жертвами COVID-19 стали две женщины 1932 и 1946 годов рождения, двое мужчин 1941 и 1965 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане за весь период пандемии коронавируса зарегистрировали 676 случаев смерти от коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в республике выявили 50 заболевших COVID-19. Всего в Татарстане выявлено 25 267 случаев заболевания коронавирусом.
Сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане вакцинировались от коронавируса 33,7% взрослого населения от числа подлежащих вакцинации (норматив — 60%), от запланированных — 52%.ОбществоМедицина Татарстан
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