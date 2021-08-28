В Татарстане за сутки COVID-19 подтвердился у 51 человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 51 человека. Всего в республике на 28 августа зарегистрировано 25 318 случаев коронавируса.

Вылечились от COVID-19 за минувшие сутки 36 пациентов. Всего с начала пандемии в Татарстане выздоровели 22 245 человек.

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Татьяна Демина