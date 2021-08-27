Как выглядит бассейн в казанской гимназии №175, где в мае произошла стрельба — фото

Фото: «Татинвестгражданпроект»

«Татинвестгражданпроект» показал, как выглядит казанская гимназия №175, в которой 11 мая произошла стрельба, после ремонта. Фотографии оказались в распоряжении «Реального времени».

Сегодня стало известно о завершении строительства бассейна в гимназии №175.



Фото: «Татинвестгражданпроект»

Как сообщалось ранее, авторы концепции архитектурного обновления здания гимназии — московская архитектурная компания AKVK&Partners. Здание бассейна спроектировали с помощью BIM-технологии: трехмерного моделирования с применением цифровых прототипов реальных объектов. Габариты чаши составят 11,5х25,5 м, его глубина от 1,1 до 1,8 метра.



Фото: «Татинвестгражданпроект»

Фото: «Татинвестгражданпроект»

В начале июля замглавы Минстроя Татарстана Ильдус Насыров сообщал, что гимназия №175 откроется 1 сентября. Геометрию и функционал некоторых помещений, особенно в крыле, где произошла стрельба, полностью изменят для того, чтобы не напоминать школьникам о трагических событиях 11 мая.



Татьяна Леухина