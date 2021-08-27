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Как выглядит бассейн в казанской гимназии №175, где в мае произошла стрельба — фото

18:22, 27.08.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 2
Как выглядит бассейн в казанской гимназии №175, где в мае произошла стрельба — фото
Фото: «Татинвестгражданпроект»

«Татинвестгражданпроект» показал, как выглядит казанская гимназия №175, в которой 11 мая произошла стрельба, после ремонта. Фотографии оказались в распоряжении «Реального времени».

Сегодня стало известно о завершении строительства бассейна в гимназии №175.

Фото: «Татинвестгражданпроект»

Как сообщалось ранее, авторы концепции архитектурного обновления здания гимназии — московская архитектурная компания AKVK&Partners. Здание бассейна спроектировали с помощью BIM-технологии: трехмерного моделирования с применением цифровых прототипов реальных объектов. Габариты чаши составят 11,5х25,5 м, его глубина от 1,1 до 1,8 метра.

Фото: «Татинвестгражданпроект»
Фото: «Татинвестгражданпроект»

В начале июля замглавы Минстроя Татарстана Ильдус Насыров сообщал, что гимназия №175 откроется 1 сентября. Геометрию и функционал некоторых помещений, особенно в крыле, где произошла стрельба, полностью изменят для того, чтобы не напоминать школьникам о трагических событиях 11 мая.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураОбразование Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:39
    школу, конечно, нужно было обновить, чтобы сменить обстановку и не всплывали флешбеки у детей...
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  • Анонимно 19:12
    Хорошее дело.
    Спокойствия и уверенности.
    Всем.
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