«Татинвестгражданпроект» опубликовал фото со стройки бассейна в казанской гимназии №175

ГУП «Татинвестгражданпроект» опубликовал фото со стройки бассейна в казанской гимназии №175. Они появились в Instagram предприятия.

Авторы концепции архитектурного обновления здания гимназии — московская архитектурная компания AKVK&Partners. Здание бассейна спроектировали с помощью BIM технологии: трехмерного моделирования с применением цифровых прототипов реальных объектов.



Несущий каркас здания бассейна и конструкция чаши выполнили из монолитного железобетона. Габариты чаши бассейна составят 11,5 х 25,5 м, его глубина от 1,1 до 1,8 метра.



На сегодняшний день рабочие возвели монолитный каркас здания, смонтировали стропильные конструкции покрытия. Также сейчас ведется работа по прокладке внутренних инженерных систем. Сдать объект планируется 25 августа текущего года.



Сегодня замглавы Минстроя Татарстана Ильдус Насыров сообщил, что гимназия №175 откроется 1 сентября. Сейчас в образовательном учреждении ведутся восстановительные работы на всех трех этажах. Геометрию и функционал некоторых помещений, особенно в крыле, где произошла стрельба, полностью изменят для того, чтобы не напоминать школьникам о трагических событиях 11 мая.



Татьяна Леухина