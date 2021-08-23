СПЧ не обнаружил нарушений в решении внести телеканал «Дождь»* в реестр СМИ-иноагентов

При внесении телеканала «Дождь»* в реестр СМИ-иноагентов российское законодательство соблюдено в полной мере, никаких нарушений не обнаружено. Об этом сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Он обратил внимание, что есть два критерия, по которым СМИ попадают в реестр иноагентов и по обоим «Дождь»* прошел. «Первый критерий — это распространение информации, публикаций, созданных СМИ-иноагентами, второй критерий — это получение финансирования из-за рубежа», — рассказал Фадеев.

Он добавил, что телеканал может оспорить решение Минюста в суде, пишет ТАСС. СМИ, признанные в России иноагентами, могут выйти из этого статуса, «если не будут получать деньги из-за границы», обратил внимание глава СПЧ.

Напомним, 20 августа российский Минюст внес телеканал «Дождь»* и издание «Важные истории»* (организация Istories fonds, зарегистрированная в Латвии) в реестр СМИ, выполняющих функции иноагентов. В него также попали журналисты Степан Петров, Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов и Дмитрий Великовский и главный редактор «Важных историй» Роман Анин.



*Организация, включенная в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.



Татьяна Демина