Создатели Finico похитили у жителей Удмуртии более 4,2 млн рублей

В полицию Удмуртии поступило более 35 заявлений граждан, вложивших от 100 тыс. до 3 млн рублей в финансовую пирамиду Finico. В общей сложности создателями нелегальной организации у жителей республики похищено более 4,2 млн рублей.



Установлено, что с декабря 2020 года по июнь 2021 года неустановленные лица распространяли ложную информацию о высокодоходной финансовой деятельности Finico, привлекая деньги граждан, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Отмечается, что они не планировали исполнять свои обязательства перед вкладчиками по выплате обещанного дохода.

По факту хищения денег граждан в особо крупном размере обманным путем под предлогом их вложения в Finico в Удмуртии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, для работы с заявлениями от вкладчиков Finiko в МВД Татарстана создали следственную группу. Ущерб от финансовой организации, признанной ЦБ финансовой пирамидой, оценили в 4 млрд рублей.



Троим фигурантам уголовного дела о деятельности крупной финансовой пирамиды Finiko предъявили заочное обвинение по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ). Местонахождение Марата и Эдварда Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича неизвестно. Кирилл Доронин арестован.



Татьяна Демина