В МВД Татарстана создана следственная группа по делу Finiko

Фото: «Реальное время»

Как стало известно «Реальному времени», для работы с заявлениями от вкладчиков Finiko в МВД Татарстана создали следственную группу. По данным на начало этой недели в полицию поступило более 650 заявлений, на данный момент их число перевалило за 700.



Сегодня Верховный суд РТ оценит законность ареста по этому резонансному делу. Адвокат обвиняемого в мошенничестве лидера «криптопирамиды» Кирилла Доронина уже прибыл в суд, передает наш журналист с места.

Участие самого обвиняемого планируют обеспечить по видео-конференц-связи с СИЗО-2 Казани. У зала заседания уже собрались больше десятка представителей СМИ.

Напомним, под стражей Доронин находится с 30 июля: его пригласили на допрос в ГСУ МВД Татарстана, там задержали и через несколько часов в суде арестовали.

Вчера МВД России подтвердило информацию: претензии есть и к компаньонам арестованного — Зыгмунту Зыгмунтовичу, а также Марату и Эдварду Сабировым. Заочно им предъявлено обвинение по данному делу, все трое объявлены в розыск — пока федеральный.