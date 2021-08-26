В Казани утвердили площадки для выступления уличных музыкантов и артистов
Музыкантов и артистов объединят в рабочую группу
В Казани, несмотря на протесты, официально утвердили порядок координации деятельности уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров на открытых площадках города. В первую очередь это касается улицы Баумана, где больше всего уличных исполнителей.
Порядок вступит в силу после того, как Управление информационных технологий и связи исполкома Казани, Казанский городской общественный центр и Управление культуры разработают и введут в работу цифровую платформу. Именно через нее артист должен будет подать заявление на проведение уличного выступления. По данным пресс-службы мэрии Казани, она заработает в сентябре. Тестировать приложение будут сами артисты, заявки от желающих войти в рабочую группу принимаются на электронную почту kultura.kazan@tatar.ru.
Проведение уличного выступления допускается только в то время, в том месте, с той продолжительностью и тем количественным составом участников, которые были согласованы. Заявитель должен иметь при себе письмо-согласование, которое выдается на каждое выступление, и паспорт.
Для артистов будут доступны 35 площадок, которые разделены по уровню допустимого шума и количеству участников:
- на площадках размером до 3 кв. м могут выступать до трех человек. Уровень шума должен составлять до 60 децибел, а артистам нельзя использовать звукоусиливающее оборудование;
- на площадках размером 4—7 кв. м могут выступать до 10 человек, уровень шума — до 60 децибел;
- на площадках размером свыше 7 кв. м могут выступать более 10 человек, уровень шума — до 60 децибел;
- на площадках для предоставления услуг фотографирования может находиться до двух человек.
Артист может занимать одну площадку не более трех часов в день: изначально планировалось дать музыкантам только два часа, но время по их просьбе увеличили. В эти три часа входит подготовка, проведение и освобождение открытой площадки. При этом за один день, с 10.00 до 22.00, можно выступить на нескольких площадках в разное время. Если же музыкант нарушит порядок, то ему приостановят доступ к бронированию площадок на 14 дней.
Важное уточнение — участникам уличных выступлений запрещается заниматься попрошайничеством или взимать обязательные платежи за свое выступление. Исключением являются аниматоры в костюмах ростовых кукол, официально зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность.
Уличные выступления будут приостанавливаться на период проведения массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных и иных публичных мероприятий.
Полный список площадок
Пока для артистов будут доступны, как указано выше, 35 площадок. В дальнейшем, как обещает мэрия, список будет пополняться. Весь список делится на несколько зон.
Зона для организации театрализованных выступлений:
- ул. Баумана — между домами №13 (ресторан Twin Peaks) и №44 (КРЦ «Родина»).
Зоны для музыкантов со звукоусиливающим оборудованием:
- ул. Баумана — между домами №86 и №51, где располагаются знаменитые часы;
- ул. Баумана — возле дома №68, около магазина электроники DNS;
- ул. Баумана — возле дома №20, около смотровой площадки станции метро «Кремлевская»;
- ул. Петербургская — возле дома №1, около памятника Л.Н. Гумилеву;
- ул. Петербургская — возле дома №32, около фонтана;
- парк имени М. Горького — аллея от ТЦ «Корстон» до входа на стадион «Трудовые
резервы»;
- парк имени К. Тинчурина — возле фонтана;
- ул. Баумана — возле дома №58, около кафе «Сказка»;
- ул. Баумана — возле домов №52 и 54, около каменного компаса (выступления на данной площадке заканчиваются в 20.00 — прим. ред.);
- ул. Баумана — возле дома №31/12, около Дома татарской кулинарии.
Зоны для музыкантов без звукоусиливающего оборудования:
- ул. Баумана — возле дома №9;
- ул. Баумана — возле дома №80, у памятника Ф.И. Шаляпину;
- ул. Петербургская — возле дома №1, у ротонды «Казанский метрополитен»;
- ул. Петербургская — возле дома №9, у памятника галереи «Тверь» и декоративной композиции «Пушка»;
- парк Петрова — возле фонтана;
- сквер «Тебриз» — возле фонтана;
- сквер им. Васильченко — на пересечении основной аллеи со второстепенной по центру сквера;
- сквер «Музыкальный» — сцена;
- сквер по ул. Даурская — круговые развязки пешеходных дорожек в центре сквера;
- сквер «Чишмяле» — возле озера;
- Советская площадь — возле фонтана;
- парк «Весна» — возле декоративного сооружения «Весна».
Зоны для предоставления услуг фотографирования:
- ул. Баумана — возле дома №42, у кафе «Гудини»;
- ул. Баумана — возле дома №24, у кафе Bubble mania;
- ул. Баумана — возле дома №25, у гастробара «Хочу и буду»;
- ул. Баумана — возле дома №74, у кафе Meat Gril;
- ул. Баумана — возле дома №82, у ТЦ «Свита Холл»;
- ул. Баумана — возле дома №35 с граффити «Мона Лиза».
Зона для предоставления услуг фотографирования с животными и птицами;
- ул. Баумана — возле дома №58, у кафе «Сказка»;
- ул. Баумана — возле дома №47/9, у ресторана «Тюбетей»;
- ул. Баумана — возле дома №17, рядом с каретой Екатерины II.
Зона для художников
- ул. Баумана — Ротонда, возле ТЦ «Свита Холл»;
- ул. Баумана — Ротонда, у магазина «Замок сладостей»;
- ул. Баумана — Ротонда, у ресторана быстрого питания «Макдоналдс».
«Я не смогу полностью погрузиться в процесс исполнения»
О создании в Казани специального регламента для уличных артистов стало известно в январе. Как сообщали в мэрии города, с помощью упрощенного и четко установленного порядка музыканты смогут заранее выбирать места для своих выступлений, не мешая жильцам близлежащих домов. «Реальное время» рассказывало о всех подробностях.
Против регламента выступили многие уличные артисты, в том числе казанский музыкант Константин Игнатов. По его словам, с принятием регламента ему станет сложно давать полноценные концерты на любимом месте. Тогда сообщалось, что одно место можно будет занимать только на два часа, из которых полчаса уходит на настройку оборудования и сборы.
— Я занимаюсь творчеством и собираю много людей, — говорил музыкант на встрече с главой Управления культуры Казани Азатом Абзаловым. — Я не смогу полностью погрузиться в процесс исполнения, потому что должен буду следить за временем.
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