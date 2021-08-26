В Казани утвердили площадки для выступления уличных музыкантов и артистов

Музыкантов и артистов объединят в рабочую группу

В Казани, несмотря на протесты, официально утвердили порядок координации деятельности уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров на открытых площадках города. В первую очередь это касается улицы Баумана, где больше всего уличных исполнителей.

Порядок вступит в силу после того, как Управление информационных технологий и связи исполкома Казани, Казанский городской общественный центр и Управление культуры разработают и введут в работу цифровую платформу. Именно через нее артист должен будет подать заявление на проведение уличного выступления. По данным пресс-службы мэрии Казани, она заработает в сентябре. Тестировать приложение будут сами артисты, заявки от желающих войти в рабочую группу принимаются на электронную почту kultura.kazan@tatar.ru.

Проведение уличного выступления допускается только в то время, в том месте, с той продолжительностью и тем количественным составом участников, которые были согласованы. Заявитель должен иметь при себе письмо-согласование, которое выдается на каждое выступление, и паспорт.

В первую очередь утвержденный порядок касается улицы Баумана. Фото: Максим Платонов

Для артистов будут доступны 35 площадок, которые разделены по уровню допустимого шума и количеству участников:

на площадках размером до 3 кв. м могут выступать до трех человек. Уровень шума должен составлять до 60 децибел, а артистам нельзя использовать звукоусиливающее оборудование;

на площадках размером 4—7 кв. м могут выступать до 10 человек, уровень шума — до 60 децибел;

на площадках размером свыше 7 кв. м могут выступать более 10 человек, уровень шума — до 60 децибел;

на площадках для предоставления услуг фотографирования может находиться до двух человек.

Артист может занимать одну площадку не более трех часов в день: изначально планировалось дать музыкантам только два часа, но время по их просьбе увеличили. В эти три часа входит подготовка, проведение и освобождение открытой площадки. При этом за один день, с 10.00 до 22.00, можно выступить на нескольких площадках в разное время. Если же музыкант нарушит порядок, то ему приостановят доступ к бронированию площадок на 14 дней.

Важное уточнение — участникам уличных выступлений запрещается заниматься попрошайничеством или взимать обязательные платежи за свое выступление. Исключением являются аниматоры в костюмах ростовых кукол, официально зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность.

Уличные выступления будут приостанавливаться на период проведения массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных и иных публичных мероприятий.

Артист может занимать одну площадку не более трех часов в день. Фото kazanfirst.ru

Полный список площадок

Пока для артистов будут доступны, как указано выше, 35 площадок. В дальнейшем, как обещает мэрия, список будет пополняться. Весь список делится на несколько зон.

Зона для организации театрализованных выступлений:

ул. Баумана — между домами №13 (ресторан Twin Peaks) и №44 (КРЦ «Родина»).

Зоны для музыкантов со звукоусиливающим оборудованием:

ул. Баумана — между домами №86 и №51, где располагаются знаменитые часы;

ул. Баумана — возле дома №68, около магазина электроники DNS;

ул. Баумана — возле дома №20, около смотровой площадки станции метро «Кремлевская»;

ул. Петербургская — возле дома №1, около памятника Л.Н. Гумилеву;

ул. Петербургская — возле дома №32, около фонтана;

парк имени М. Горького — аллея от ТЦ «Корстон» до входа на стадион «Трудовые

резервы»;

резервы»; парк имени К. Тинчурина — возле фонтана;

ул. Баумана — возле дома №58, около кафе «Сказка»;

ул. Баумана — возле домов №52 и 54, около каменного компаса (выступления на данной площадке заканчиваются в 20.00 — прим. ред.);

ул. Баумана — возле дома №31/12, около Дома татарской кулинарии.

Фото kazanfirst.ru

Зоны для музыкантов без звукоусиливающего оборудования:

ул. Баумана — возле дома №9;

ул. Баумана — возле дома №80, у памятника Ф.И. Шаляпину;

ул. Петербургская — возле дома №1, у ротонды «Казанский метрополитен»;

ул. Петербургская — возле дома №9, у памятника галереи «Тверь» и декоративной композиции «Пушка»;

парк Петрова — возле фонтана;

сквер «Тебриз» — возле фонтана;

сквер им. Васильченко — на пересечении основной аллеи со второстепенной по центру сквера;

сквер «Музыкальный» — сцена;

сквер по ул. Даурская — круговые развязки пешеходных дорожек в центре сквера;

сквер «Чишмяле» — возле озера;

Советская площадь — возле фонтана;

парк «Весна» — возле декоративного сооружения «Весна».

Зоны для предоставления услуг фотографирования:

ул. Баумана — возле дома №42, у кафе «Гудини»;

ул. Баумана — возле дома №24, у кафе Bubble mania;

ул. Баумана — возле дома №25, у гастробара «Хочу и буду»;

ул. Баумана — возле дома №74, у кафе Meat Gril;

ул. Баумана — возле дома №82, у ТЦ «Свита Холл»;

ул. Баумана — возле дома №35 с граффити «Мона Лиза».

Зона для предоставления услуг фотографирования с животными и птицами;

ул. Баумана — возле дома №58, у кафе «Сказка»;

ул. Баумана — возле дома №47/9, у ресторана «Тюбетей»;

ул. Баумана — возле дома №17, рядом с каретой Екатерины II.



Зона для художников

ул. Баумана — Ротонда, возле ТЦ «Свита Холл»;

ул. Баумана — Ротонда, у магазина «Замок сладостей»;

ул. Баумана — Ротонда, у ресторана быстрого питания «Макдоналдс».

Против регламента выступили многие уличные артисты, в том числе казанский музыкант Константин Игнатов. Фото: instagram.com/kostyaignatov_live

«Я не смогу полностью погрузиться в процесс исполнения»

О создании в Казани специального регламента для уличных артистов стало известно в январе. Как сообщали в мэрии города, с помощью упрощенного и четко установленного порядка музыканты смогут заранее выбирать места для своих выступлений, не мешая жильцам близлежащих домов. «Реальное время» рассказывало о всех подробностях.



Против регламента выступили многие уличные артисты, в том числе казанский музыкант Константин Игнатов. По его словам, с принятием регламента ему станет сложно давать полноценные концерты на любимом месте. Тогда сообщалось, что одно место можно будет занимать только на два часа, из которых полчаса уходит на настройку оборудования и сборы.

— Я занимаюсь творчеством и собираю много людей, — говорил музыкант на встрече с главой Управления культуры Казани Азатом Абзаловым. — Я не смогу полностью погрузиться в процесс исполнения, потому что должен буду следить за временем.

Дарья Пинегина