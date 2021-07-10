Казанский музыкант пожаловался на регламент для уличных выступлений, который разрабатывают в мэрии

Казанский музыкант Константин Игнатов пожаловался на готовящийся в мэрии столицы РТ регламент о выступлениях уличных артистов. Свой пост он опубликовал в Instagram.

Музыкант рассказал о прошедшем недавно в исполкоме Казани совещании по поводу документа, который будет регулировать деятельность уличных музыкантов, художников, артистов.

По словам Игнатова, с принятием регламента ему станет сложно давать полноценные концерты на любимом месте. Это связано с тем, что одно место можно будет занимать только на два часа. Полчаса из них уходят на настройку оборудования и сборы, отметил музыкант.

«Реальное время» обратилось за комментарием к Игнатову.

О создании в Казани специального регламента для уличных артистов стало известно в январе. В первую очередь изменения затронут пешеходную улицу Баумана. Как сообщали в мэрии города, с помощью упрощенного и четко установленного порядка музыканты смогут заранее выбирать места для своих выступлений, не мешая жильцам близлежащих домов. Также предлагалось создать отдельные площадки для музыкантов, чтобы прогулка по городу была не слишком шумной. «Реальное время» рассказывало о всех подробностях.



Татьяна Леухина