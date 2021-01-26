Власти Казани разработают документ о порядке уличных выступлений

В Казани в ближайшее время составят документ, который урегулирует деятельность уличных музыкантов, художников, артистов. В первую очередь изменения коснутся пешеходной улицы Баумана, поскольку именно она привлекает больше всего уличных исполнителей.

Ожидается, что упрощенный и четко установленный порядок позволит музыкантам заранее выбирать места для своих выступлений, при этом не мешая жильцам близлежащих домов. Вопрос легализации уличных выступлений обсуждался сегодня на круглом столе в ДК «Сайдаш», который прошел под председательством начальника управления культуры Азата Абзалова.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также отмечалась необходимость создания определенных площадок для выступлений, чтобы прогулка не была слишком шумной. Начальник отдела развития и содержания исторической части города администрации Вахитовского и Приволжского районов Рустем Сагадиев предложил разграничить артистов, выступающих за добровольные пожертвования и тех, кто явно оказывает коммерческие услуги, например, сделать фото.

Поблизости площадок для выступлений не должно быть жилых домов и отелей. Одну из площадок предлагается организовать на пересечении улиц Баумана и Мусы Джалиля, где находится памятник Казанскому коту, вторую — неподалеку от «Макдональдса», сообщается на сайте мэрии города.

Ранее вице-мэр Казани Денис Калинкин поручил проверить вывески в городе на наличие двух языков. Особое внимание нужно уделить улице Баумана как главной пешеходной улице города.

