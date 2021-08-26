Ламса о Метсоле: «Я ему доверяю, он полностью отдается игре»

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса в интервью «Реальному времени» высказался об игре финского вратаря команды Юхи Метсолы.

— В первую очередь ты должен доверять всем своим хоккеистам. Я в своих игроках уверен. Во вратаре я должен быть уверен в первую очередь. Метсола хорошо тренируется, полностью отдается игре. Я ему доверяю, — сказал Ламса.

Вратарь Юха Метсола. Фото: vk.com/hcsalavat

Кроме этого он отметил, что такое же доверие он оказывает второму голкиперу команды Александру Шарыченкову. Также Ламса не оставил без внимания смену тренера вратарей в своем тренерском штабе. С нового сезона с голкиперами занимается Венсан Риндо, сменивший на этом посту Вадима Тарасова.



— Вадим Тарасов проделал свою работу великолепно, он настоящий профессионал. Сейчас такой момент, что произошли изменения, в том числе и во вратарской линии, пришел Александр Шарыченков. Приход нового специалиста всегда сказывается на работе, потому что он приносит с собой что-то новое — часть личности, свои способы работы. Думаю, чуть дальше, уже в новом сезоне мы сможем оценить его работу, — считает Ламса.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» занял четвертое место на предсезонном Кубке чемпионов в Казани, уступив в матче за третье место магнитогорскому «Металлургу». Победителем турнира второй сезон подряд стал казанский «Ак Барс», обыгравший в финале СКА из Санкт-Петербурга.

Эксклюзивное интервью с тренером «Салавата Юлаева» Томи Ламсой читайте в материале «Реального времени».