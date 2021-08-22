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«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» в предсезонном турнире в Казани

14:59, 22.08.2021
«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» в предсезонном турнире в Казани
Фото: vk.com/hcsalavat

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» выиграли у уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 3:2 и завоевали бронзу предсезонного турнира в Казани.

Уфимцы завершают TANECO Кубок чемпионов в Казани на четвертой строчке в таблице.

Голы в составе магнитогорцев забили Григорий Дронов (23-я), Николай Голдобин (26-я) и Никита Коростелев (52-я). За «Салават Юлаев» забили Сергей Шмелев (17-я) и Данил Башкиров (59-я).

В финале турнира сыграют казанский «Ак Барс» и СКА из Санкт-Петербурга.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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