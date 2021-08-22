«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» в предсезонном турнире в Казани
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» выиграли у уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 3:2 и завоевали бронзу предсезонного турнира в Казани.
Уфимцы завершают TANECO Кубок чемпионов в Казани на четвертой строчке в таблице.
Голы в составе магнитогорцев забили Григорий Дронов (23-я), Николай Голдобин (26-я) и Никита Коростелев (52-я). За «Салават Юлаев» забили Сергей Шмелев (17-я) и Данил Башкиров (59-я).
В финале турнира сыграют казанский «Ак Барс» и СКА из Санкт-Петербурга.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым