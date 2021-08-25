Россия заняла 2-е место по объемам добычи нефти в мире в первом полугодии 2021 года

За январь — июнь 2021 года Россия добыла 255,1 млн тонн нефти. По этому показателю она заняла 2-е место в мире, следует из данных Росстата.

Объем добытой в первом полугодии 2021 года нефти в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оказался ниже на 3,6%. При этом за июнь добыча выросла на 11,8%, до 42,7 млн тонн.

Первое место по объемам добычи нефти в январе — июне 2021 года заняли США. В апреле 2021 года Россия добывала 10,46 млн баррелей в сутки против американских 11,17 б/с за тот же период. В мае российская добыча снизилась до 10,43 млн б/с против 11,23 млн б/с в США. В июне Россия добывала 10,39 млн б/с, в то время как США — 11,15 б/с.

По прогнозу норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Россия может достигнуть рекордного уровня добычи нефти и газового конденсата уже в июле следующего года. По ее расчетам, летом 2022 года страна установит новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата за месяц — 11,6 млн баррелей в сутки.



Татьяна Демина