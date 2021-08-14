Россия может выйти на рекордные показатели добычи нефти к лету 2022 года

Россия может достигнуть рекордного уровня добычи нефти и газового конденсата уже в июле следующего года. Такой прогноз дала норвежская консалтинговая компания Rystad Energy.

По ее расчетам, летом 2022 года страна установит новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата за месяц — 11,6 млн баррелей в сутки. «После этого добыча в России дополнительно ускорится и пиковый уровень в 12,2 млн б/с будет достигнут к середине 2023 года», — цитирует ТАСС заключение Rystad Energy.

По прогнозу компании, рекордно высоким в России через два года станет и среднегодовой уровень добычи нефти — 12,16 млн б/с. За год в стране будет добыто порядка 600 млн тонн нефти и конденсата.

В июле вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия с учетом принятых в решений ОПЕК+ сможет в мае 2022 года выйти на докризисный уровень добычи нефти, увеличивая добычу на 100 тыс. баррелей в сутки каждый месяц.



«Мы договорились об увеличении, начиная с августа, ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки добычи нефти всеми странами, входящими в соглашение ОПЕК+", — напомнил он.



Татьяна Демина