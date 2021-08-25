В Перми нашли лодку, на которой уехали пропавшие в Елабуге подростки

Фото: соцсети

В Пермском крае нашли резиновую лодку, на которой уехали кататься по Каме подростки из Елабуги и пропали. Лодку зацепила баржа и дотащила почти до Перми, пишет телеграм-канал Mash Iptash.

Поиски пары велись с 22 августа, на реке Кама пропали 16-летняя девушка и ее 17-летний знакомый — они плавали на лодке. Следователи в РТ возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

Сегодня утром было найдено тело девушки, признаков насильственной смерти не обнаружено. Поиски молодого человека продолжаются.



Ольга Плешкова