В Перми нашли лодку, на которой уехали пропавшие в Елабуге подростки
В Пермском крае нашли резиновую лодку, на которой уехали кататься по Каме подростки из Елабуги и пропали. Лодку зацепила баржа и дотащила почти до Перми, пишет телеграм-канал Mash Iptash.
Поиски пары велись с 22 августа, на реке Кама пропали 16-летняя девушка и ее 17-летний знакомый — они плавали на лодке. Следователи в РТ возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».
Сегодня утром было найдено тело девушки, признаков насильственной смерти не обнаружено. Поиски молодого человека продолжаются.
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