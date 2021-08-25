Найдено тело пропавшей 16-летней девушки в Елабуге

В 05.40 25 августа вблизи села Танайка волонтеры нашли тело девушки, предположительно пропавшей в Елабуге 22 августа. Об этом сообщили в МЧС Татарстана.

Спасатели продолжали вчера поиски пропавшей молодой пары весь световой день. Был проведен визуальный осмотр с плавсредства правой и левой береговой линии реки Кама на протяжении 50 км. Обследовано 10 км береговой линии, методом траления был обследован квадрат акватории размерами 400 х120 м.

Поиски ведутся с 22 августа. На реке Кама пропали 16-летняя девушка и ее 17-летний знакомый — они плавали на лодке. Следователи в РТ возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ.



Ольга Плешкова