На теле найденной в Елабуге девушки нет признаков насильственной смерти

На теле найденной в Елабуге девушки, которое сегодня утром нашли волонтеры, не обнаружено признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана.

Тело нашли в двух километрах ниже по течению от места, где 17-летний парень и 16-летняя девушка отплыли от берега на резиновой лодке. После этого их никто не видел, ведутся поиски.

Вчера следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Ольга Плешкова