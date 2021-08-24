Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России завершила групповой этап чемпионата мира по пляжному футболу в Москве на первом месте.

Россияне, выступавшие в группе А, сыграли три встречи, во всех из них одержав победы. Вначале сборная России обыграла США (5:4), затем Парагвай (4:4, по пенальти 5:4) и разгромила Японию (7:1).

За три матча в групповом раунде команда Михаила Лихачева набрала 6 очков и заняла первое место. Вторыми стали японцы (6 очков), а Парагвай и США завершили свои выступления на турнире, оставшись на третьей и четвертой строчках группы А.

В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Испании. Испанцы стали вторыми в группе В. Игра состоится 26 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходит в эти дни в Москве и продлится до 29 августа.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил о намерении проводить больше крупных турниров в России.