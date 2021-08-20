Глава РФС Дюков заявил о намерении проводить больше крупных турниров в России

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о намерении продолжать работу по проведению крупных турниров на территории страны. Об этом он рассказал в стартовый день чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

«Это важное событие для РФС, для Москвы. Это возможность показать, что мы можем проводить крупные большие турниры, поскольку мы собираемся продолжить работу по проведению других крупных турниров на территории РФ», — сказал Дюков.

Он также прокомментировал отказ сборной Украины от участия на чемпионате мира в Москве. По его словам, это исключительно политическое решение, которое вредит только украинским футболистам и болельщикам.

«Были надежды, что сборная Украины приедет в Москву, но, к сожалению, этого не произошло. Мы были бы рады видеть эту сборную здесь», — добавил Дюков.

Отметим, что сборная России стартовала на ЧМ по пляжному футболу с победы над командой США со счетом 5:4.

Ранее в 2018 году Россия принимала чемпионат мира по футболу, который прошел в нескольких городах страны, в том числе в Казани.