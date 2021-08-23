Минтруд утвердил порядок предоставления россиянам сведений о предполагаемой сумме пенсии

Фото: Максим Платонов (архив)

Минтруд России утвердил порядок информирования россиян о предполагаемой сумме пенсии. Сведения будут предоставляться застрахованным женщинам с 40 лет, а мужчинам с 45 лет, при условии, что они еще не получают соответствующие выплаты.

Информирование граждан должно проводиться один раз в три года, начиная с указанного возраста, следует приказа, подписанного министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым. Документ вступает в силу в следующем году.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил выплатить всем пенсионерам страны в 2021 году по 10 тысяч рублей. Мера поддержки должна затронуть всех пенсионеров, в том числе работающих и военных. Инициатива обсуждалась с правительством РФ.

Татьяна Демина