В Кремле оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 10 тысяч рублей
Предложение выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, озвученное президентом России Владимиром Путиным, принадлежит «Единой России». Инициатива обсуждалась с правительством. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, не придется ли затем восполнять возникшие в связи с этим дефициты бюджета за счет увеличения налогов.
— Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, с тем чтобы не произошло как раз то, о чем вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, сбалансированность всех расходов, конечно, очень важно, и это абсолютная константа для кабинета министров, — приводит «РИА Новости» его слова.
Вчера Путин на встрече с «Единой Россией» предложил выплатить всем пенсионерам России в этом году по 10 тысяч рублей. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сегодня сообщил, что на единовременные выплаты пенсионерам и военным (им предлагается выплатить 15 тысяч рублей) потребуется около 500 млрд рублей. Сенатор предположил, что пожилые получат выплату вместе с одной из пенсии. Пособия планируется выплатить до конца года.ОбществоВластьЭкономика
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