В Кремле оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 10 тысяч рублей

Предложение выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, озвученное президентом России Владимиром Путиным, принадлежит «Единой России». Инициатива обсуждалась с правительством. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, не придется ли затем восполнять возникшие в связи с этим дефициты бюджета за счет увеличения налогов.

Фото: pixabay.com

— Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, с тем чтобы не произошло как раз то, о чем вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, сбалансированность всех расходов, конечно, очень важно, и это абсолютная константа для кабинета министров, — приводит «РИА Новости» его слова.

Вчера Путин на встрече с «Единой Россией» предложил выплатить всем пенсионерам России в этом году по 10 тысяч рублей. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сегодня сообщил, что на единовременные выплаты пенсионерам и военным (им предлагается выплатить 15 тысяч рублей) потребуется около 500 млрд рублей. Сенатор предположил, что пожилые получат выплату вместе с одной из пенсии. Пособия планируется выплатить до конца года.