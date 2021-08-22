Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил выплатить всем пенсионерам России в этом году по 10 тысяч рублей.

Как сообщает ТАСС, мера поддержки должна касаться всех пенсионеров: как работающих и военных.

С 1 августа повысились пенсии работающих пенсионеров в Татарстане. Перерасчет коснется 256 тысяч жителей республики, за которых в прошлом году поступали страховые взносы. Перерасчет пенсий в августе будет зависеть от размера заработной платы пенсионера. Чем она выше, тем будет больше прибавка к пенсии. Максимальное увеличение после перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами по стоимости 2020 года, то есть 279 рублей.

Ольга Плешкова