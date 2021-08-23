В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 961 123 человека

В Татарстане прививку от COVID-19 с начала кампании по вакцинации сделали уже 961 123 человека. Об этом сообщает Минздрав республики.

Второй компонент вакцины получили 800 427 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 49 заболевших COVID-19. Всего в республике выявлено 25 077 заболевших.



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