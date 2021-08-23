Главное о коронавирусе на 23 августа: пик похорон летом в Казани, продукты за прививку в Дагестане
Пик похорон в Казани пришелся на начало и середину лета
- В Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от коронавируса. От инфекции скончались четыре женщины 1940, 1941, 1951 и 1962 годов рождения, один мужчина 1940 года рождения. В республике за весь период подтвердились 669 случаев смерти от COVID-19.
- Сотрудники ритуальных служб Казани рассказали, что пик похорон пришелся на начало и середину лета. И многие похороны проходят без традиционного прощания: тела выдают из другого, специально выделенного для ковидных бокса. Если раньше на Самосыровском кладбище хоронили по 800—900 человек, то теперь 1 200, все чаще среди умерших — молодые, рассказал журналистам работник кладбища.
- В Челнах на шести площадках города пройдут мероприятия в День республики. Хедлайнерами праздничного вечера станут Айдар Галимов и Jony. Сегодня заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Лемуза Нафигуллина сообщила, что сейчас в городе показатели заболеваемости — средние по Татарстану. Наблюдается рост заболеваемости.
Путин запретил запугивать и заставлять делать прививку от COVID-19
- Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» вчера заявил, что людей нельзя запугивать и заставлять делать прививку от COVID-19, нужно разъяснять преимущества вакцинации. Стимулы к вакцинации можно создавать, но это не должно быть «кампанией навязывания».
- Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что единственный способ быстро предотвратить появление новых вариантов коронавируса — вакцинировать 80-90% населения планеты. В противном случае ученым придется приступать к созданию новых препаратов от COVID-19.
- Главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ, академик РАН Лейла Адамян рассказала об уникальном исследовании российских специалистов, которое показало отсутствие негативного воздействия вакцины «Спутник V» на репродуктивное здоровье мужчин, и необходимости прививки во время беременности. У переболевших мужчин наблюдается снижение подвижности сперматозоидов, которое в будущем может стать одной из причин мужского бесплодия, у беременных женщин при COVID-19 бывает невынашивание беременности, преждевременные роды, необходимость выполнения кесарева сечения не по акушерским показаниям. Страдают при COVID-19 и новорожденные: они чаще попадают в отделении интенсивной терапии.
- Вакцинация — лучший инструмент, чтобы побороть пандемию COVID-19, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что сейчас экономика страны в целом восстановилась до докризисного уровня.
- В Псковской области Роспотребнадзор с 25 августа будет проверять уровень вакцинации от коронавируса среди сотрудников учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы. В эти дни для этих групп населения истекают сроки обязательной вакцинации.
- Министерство здравоохранения Дагестана объявило об акции для пожилых, привившихся от COVID-19. Жители республики от 60 лет и старше могут получить продуктовые наборы в пунктах вакцинации. Акция продлится до 20 сентября.
Вторая смерть от COVID-19 полностью привитого в Греции
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 211 844 766 человек, 4 431 554 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (37 709 970). На второй строчке — Индия (32 449 306), на третьей — Бразилия (20 570 891), на четвертой — Франция (6 700 252), на пятой — Россия (6 653 498, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (628 503). За ними следуют Бразилия (574 527), Индия (434 756), Мексика (253 155), Перу (197 879) и Россия (173 003, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
- Ученый-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди спрогнозировал появление новых вариантов COVID-19, которые будут обладать высоким уровнем заразности и смогут избегать воздействия на них антител. В интервью газете SonntagsBlick он заявил, что мутация штаммов «бета», «гамма» и «дельта» — неизбежна. А это может осложнить борьбу с COVID-19. Также Редди выразил мнение, что осенью и зимой человечеству ждут «тяжелые шесть месяцев».
- В Филиппинах одобрили российскую вакцину против коронавируса «Спутник Лайт». В марте текущего года в этой стране одобрили первый препарат от COVID-19 — «Спутник V».
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас прорабатываются варианты производства российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 в Венгрии. Это первая и единственная в Евросоюзе страна, которая лицензировала российский препарат.
- Чехия с сегодняшнего дня исключает Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу. Соответствующее распоряжение издал Минздрав республики. В перечень также попали Тунис и Индия.
- В минувшее воскресенье в Китае выявили 21 новый инфицированный COVID-19, все зараженные прибыли из-за рубежа. Воскресенье стало первым с 20 июля днем, когда в стране не зафиксировали ни одного случая заражения и передачи вируса внутри страны.
- В Греции зарегистрировали второй случай смерти от коронавируса полностью вакцинированного человека — 77-летнего мужчины. Он поступил в отделение для больных коронавирусом 30 июля, с 10 августа был на искусственной вентиляции легких. У пациента был ослаблен иммунитет из-за серьезного основного заболевания. Медики давали ему сильнодействующие препараты, что повлияло на эффективность вакцины.
- Власти Австралии начнут вакцинировать от коронавируса детей-инвалидов в возрасте от 12 до 15 лет с 30 августа. Ожидается, что вакцинация охватит 40 тысяч человек. Государственный фармрегулятор Австралии — Управление терапевтических товаров (TGA) — ранее разрешил применение вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для применения у детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет.
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