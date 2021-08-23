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В Татарстане за сутки зафиксировали 49 новых заболевших коронавирусом

11:57, 23.08.2021
В Татарстане за сутки зафиксировали 49 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки выявлено 49 новых заболевших коронавирусом. Всего в республике выявлено 25 077 заболевших, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выздоровели 14 человек. Всего с начала пандемии в Татарстане переболели 22 014 человек.

Коронавирус унес жизни 669 татарстанцев. Пятеро из них умерли за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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