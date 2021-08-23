Источник: «Рубин» интересуется защитником «Локомотива» Ненаховым

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов может покинуть клуб, сообщают источники издания «Чемпионат».

На футболиста претендуют три команды РПЛ, в том числе казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и «Ростов». Ненахов недоволен отсутствием игровой практики в «Локомотиве», поэтому хочет сменить клуб.

Руководство «железнодорожников» пока не готово отпустить игрока в другую команду.

Ненахов перешел в «Локомотив» летом нынешнего года из «Ахмата» и не провел ни одного матча.

Напомним, ранее «Рубин» приобрел у «Беневенто» центрального защитника Монтассара Тальби.