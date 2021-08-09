«Рубин» объявил о переходе защитника Монтассара Тальби из «Беневенто»

Защитник «Беневенто» Монтассар Тальби стал игроком «Рубина», сообщается на официальном сайте казанского клуба.

23-летний футболист подписал с казанцами четырехлетний контракт. За «Рубин» игрок будет выступать под номером «3».

Ранее Тальби выступал за «Эсперанс» (Тунис) и «Ризеспор» (Турция), в июле 2021 года перешел в итальянский «Беневенто», но не сыграл за команду ни одного матча.

Также в активе Тальби 4 сыгранных встречи за взрослую сборную Туниса.

При этом пока Тальби не может быть заявлен за «Рубин» из-за лимита на легионеров. На данный момент казанцы уже выступают в РПЛ с максимальной квотой иностранных игроков. Для включения в заявку «Рубину» предстоит расстаться с одним из восьми иностранцев.