Папа римский Франциск предрек новый Всемирный потоп
Папа римский Франциск предрек новый Всемирный потоп. Он считает, что если лидеры стран не примут мер против глобального потепления, случится катастрофа библейских масштабов.
«Он (Всемирный потоп, — прим. ред.) случится, если мы продолжим идти тем же путем», — цитирует понтифика газета Corriere della Sera (цитата «РИА Новости»).
Понтифик вспомнил, что Ной пережил катаклизм благодаря добродетельности. Он обратился к политикам и гражданам с просьбой проявить благоразумие.
Ранее ученые при Бременском университете из Потсдамского института заявили о неестественном колебании климата на Земле. С призывом осознать опасность климатических изменений и объединиться вокруг решения проблем, связанных с глобальным потеплением, выступал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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