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Папа римский Франциск предрек новый Всемирный потоп

18:38, 02.03.2021
Папа римский Франциск предрек новый Всемирный потоп
Фото: pixabay.com

Папа римский Франциск предрек новый Всемирный потоп. Он считает, что если лидеры стран не примут мер против глобального потепления, случится катастрофа библейских масштабов.

«Он (Всемирный потоп, — прим. ред.) случится, если мы продолжим идти тем же путем», — цитирует понтифика газета Corriere della Sera (цитата «РИА Новости»).

Понтифик вспомнил, что Ной пережил катаклизм благодаря добродетельности. Он обратился к политикам и гражданам с просьбой проявить благоразумие.

Ранее ученые при Бременском университете из Потсдамского института заявили о неестественном колебании климата на Земле. С призывом осознать опасность климатических изменений и объединиться вокруг решения проблем, связанных с глобальным потеплением, выступал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ольга Плешкова
Общество
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