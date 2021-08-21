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Происшествия

Всех семерых преступников, сбежавших из психдиспансера в Бурятии, задержали

15:20, 21.08.2021
Всех семерых преступников, сбежавших из психдиспансера в Бурятии, задержали
Фото: pxhere.com

В Бурятии полиция задержала всех семерых преступников, сбежавших из республиканского психдиспансера в Заиграевском районе. Об этом сообщили власти региона.

«Все беглецы задержаны», — передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее стало известно о задержании троих пациентов психдиспансера. По данным СК, пациенты устроили массовые беспорядки, чем воспользовались сбежавшие. Всего там находятся 59 задержанных. В результате происшествия пострадал санитар, он получил поверхностные раны осколками стекла. Ему оказали помощь.

ПроисшествияОбщество
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