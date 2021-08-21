В Бурятии из психбольницы сбежали семь осужденных пациентов

В Бурятии из психоневрологического диспансера сбежали семь осужденных. Об этом сообщает Минздрав региона.

Из Республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят лечение осужденные, находились 59 человек, семеро из которых сбежали. Пострадал санитар, он получил поверхностные раны осколками стекла. Ему оказана помощь.

На место вызвали всех сотрудников психдиспансера, выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД и Минздрава РБ. Проводится расследование. Обстоятельства побега пока не сообщаются.

Жителей попросили проявить бдительность и следить за детьми.

В начале августа в подмосковной Истре совершили побег пять человек. Предположительно, они открутили замки дверей гаечным ключом.





Ольга Плешкова